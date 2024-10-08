Будапешт, 8 октября, 2024, 22:17 — ИА Регнум. Прекращение транзита российского газа через Украину не повлияет на Венгрию, поскольку теперь поставки будут осуществляться через газопровод «Турецкий поток». Об этом заявил 8 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM «Турецкий поток»

«Если бы мы не решились на строительство «Турецкого потока», у Венгрии сегодня были бы серьёзные проблемы», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Венгрии Золтан Ковач подтвердил слова Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия не зависит от ситуации, которая складывается между Россией и Украиной в связи с транзитом газа.

Как сообщало ИА Регнум, Киев отказом от транзита газа в Европу захотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры. Таким мнением поделился директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не зависит от поставок газа в страны Европейского союза. В феврале президент РФ Владимир Путин призвал страны ЕС самим решить, будут ли они приобретать российский газ. Россия не останется без рынка сбыта газа.

7 октября в Ужгороде прошла встреча глав правительств Словакии и Украины. По её итогам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев не планирует продлевать с Россией соглашение о транзите газа после того, как истечёт срок действующего договора в 2025 году.