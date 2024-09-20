Будапешт, 20 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Венгрия уже не зависит от транзита российского газа через территорию Украины благодаря поставкам топлива через трубопровод «Турецкий поток», заявил 20 сентября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Нам, в отличие от многих других европейских стран, совершенно неважно, прекратится ли со следующего года транзит российского газа через Украину», — сказал глава ведомства после заседания российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.

Сийярто сообщил, что с начала 2024 года Венгрия приобрела у России через «Турецкий поток» 5,3 млрд куб. м газа и роль этого трубопровода будет расти в будущем. Москва также заверила Будапешт, что будет выполнять условия договоров и обеспечит энергобезопасность республики.

Как сообщало ИА Регнум, срок действия контракта между Россией и Украиной на транзит газа заканчивается 31 декабря 2024 года. РФ поставляет голубое топливо через украинскую территорию в страны Центральной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию. В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит.

Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что Россия не зависит от поставок газа в страны Евросоюза. Если им нужно, пусть они сами решают, как покупать топливо. РФ пользуется другими маршрутами, а также работает над собственной газификацией, отметил глава государства.