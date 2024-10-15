Оттава, 15 октября, 2024, 03:26 — ИА Регнум. Власти Канады не желают дипломатической конфронтации с Индией, но намерены защищать свои интересы. Такое заявление сделала 14 октября глава МИД Канады Мелани Жоли в связи с высылкой индийских дипломатов.

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«Мы не ищем дипломатической конфронтации с Индией, но мы не будем сидеть сложа руки, когда агенты какой-либо страны связаны с попытками запугивания, преследования или даже убийства канадцев. Точка», — подчеркнула Жоли.

Глава МИД Канады добавила, что Канада и в дальнейшем намерена просить Индию о сотрудничестве в расследовании убийства одного из глав канадской сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара. В организации преступления Оттава подозревает индийских дипломатов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канадские власти вышлют из страны шесть индийских дипломатов и консульских работников, которые, по версии Оттавы, действовали против граждан Канады.

В середине сентября 2023 года МИД Индии решил выслать из страны высокопоставленного канадского дипломата. В ответ Канада через несколько дней выслала высокопоставленного индийского дипломата.

Дипломатическая война между Оттавой и Нью-Дели тогда началась из-за убийства лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Ниджара, которого застрелили на выходе из храма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что правоохранительные органы Канады подозревают в причастности к убийству власти Индии.

В октябре 2023 года индийская сторона потребовала от канадского правительства отозвать из Индии около 40 дипломатов.