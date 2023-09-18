Оттава, 19 сентября, 2023, 00:09 — ИА Регнум. Канада высылает из страны высокопоставленного дипломата из Индии, заявила глава Министерства иностранных дел страны Мелани Жоли.

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«Мы высылаем высокопоставленного индийского дипломата из Канады», — сказала глава канадского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистами 18 сентября.

По её словам, высланный индийский дипломат возглавлял в Канаде разведку Индии.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября в Министерстве иностранных дел Словакии объявили о высылке сотрудника посольства России в Братиславе. В качестве причины была указана деятельность российского дипломата, якобы нарушившая Венскую конвенцию о дипломатических отношениях.

Позднее в МИД России заявили о том, что Москва «даст соответствующий ответ» на действия со стороны внешнеполитического ведомства Словакии.

Также 14 сентября стало известно, что посол США Линн Трейси была вызвана в МИД России, где ей был объявлен демарш в связи с деятельности дипломатов США Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна. Обоих дипломатов, которых обязали покинуть Россию в течение недели, объявили персонами нон грата.