Нью-Дели, 19 сентября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. МИД Индии 19 сентября объявил послу Канады Кэмерону Маккею о высылке из страны высокопоставленного канадского дипломата, сообщило внешнеполитическое ведомство в своём заявлении.

РИА Новости/Кирилл Зыков

«Посол Канады в Индии был вызван сегодня и проинформирован о решении правительства Индии выслать высокопоставленного канадского дипломата, находящегося в Индии», — сообщили в МИД Индии.

Канадский дипломат высокого ранга в течение пяти дней должен покинуть Индию.

Как пояснил МИД Индии, Нью-Дели таким образом продемонстрировал растущую обеспокоенность индийского правительства вмешательством канадских дипломатов во внутренние дела страны, а также их причастностью к антииндийской деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, канадский министр иностранных дел Мелани Жоли 18 сентября заявила о высылке из страны высокопоставленного индийского дипломата, который якобы возглавлял разведку Индии в Канаде.

Кроме того, 18 сентября канадский премьер-министр Джастин Трюдо обвинил индийское руководство в организации убийства в июне этого года канадского гражданина Хардипа Сингха Ниджара на территории Канады.

МИД Индии отверг обвинения Жоли и Трюдо.