Оттава, 14 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Канадские власти вышлют из страны шесть индийских дипломатов и консульских работников, которые, по версии Оттавы, действовали против граждан Канады. Об этом 14 октября сообщило канадское министерство иностранных дел.

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На своём сайте ведомство уточнило, что они осуществляли действия против граждан в рамках кампании, которую проводят связанные с правительством Индии агенты. Изначально канадская сторона предложила дипломатам отказаться от дипломатического и консульского иммунитета, а также «сотрудничать в рамках расследовании». Индийская сторона, в свою очередь, отвергла указанные требования.

В ответ Оттава приняла решение выслать их. Уведомления о выдворении уже разосланы.

Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября 2023 года МИД Индии решил выслать из страны высокопоставленного канадского дипломата. В ответ Канада через несколько дней выслала высокопоставленного индийского дипломата.

Дипломатическая война между Оттавой и Нью-Дели тогда началась из-за убийства лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, которого застрелили на выходе из храма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что правоохранительные органы Канады подозревают в причастности к убийству власти Индии.

В октябре 2023 года индийская сторона потребовала от канадского правительства отозвать из Индии около 40 дипломатов.