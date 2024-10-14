МИД Канады объявил о высылке шести индийских дипломатов
МИД Канады: Оттава вышлет из страны шесть индийских дипломатов
Оттава, 14 октября, 2024, 23:53 — ИА Регнум. Канадские власти вышлют из страны шесть индийских дипломатов и консульских работников, которые, по версии Оттавы, действовали против граждан Канады. Об этом 14 октября сообщило канадское министерство иностранных дел.
На своём сайте ведомство уточнило, что они осуществляли действия против граждан в рамках кампании, которую проводят связанные с правительством Индии агенты. Изначально канадская сторона предложила дипломатам отказаться от дипломатического и консульского иммунитета, а также «сотрудничать в рамках расследовании». Индийская сторона, в свою очередь, отвергла указанные требования.
В ответ Оттава приняла решение выслать их. Уведомления о выдворении уже разосланы.
Как сообщало ИА Регнум, в середине сентября 2023 года МИД Индии решил выслать из страны высокопоставленного канадского дипломата. В ответ Канада через несколько дней выслала высокопоставленного индийского дипломата.
Дипломатическая война между Оттавой и Нью-Дели тогда началась из-за убийства лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, которого застрелили на выходе из храма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что правоохранительные органы Канады подозревают в причастности к убийству власти Индии.
В октябре 2023 года индийская сторона потребовала от канадского правительства отозвать из Индии около 40 дипломатов.