Нью-Дели, 3 октября, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Отзыва около 40 дипломатов к 10 октября потребовали от Канады власти Индии. Об этом 3 октября сообщает британская газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

«Нью-Дели заявил Оттаве, что она должна вернуть на родину около 40 дипломатов к 10 октября», — уточняют источники издания.

Как пояснил один из собеседников газеты, Индия угрожает лишить дипломатического иммунитета тех канадских дипломатов, которые останутся после указанной индийскими властями даты. При этом всего в стране работают 62 канадских дипломата, индийские власти добиваются отъезда на родину 41 из них.

Дипломатическую войну между Индией и Канадой спровоцировало убийство лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара, которого застрелили на выходе из храма. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правоохранители подозревают власти Индии в причастности к убийству. Затем власти Канады выслали из страны высокопоставленного индийского дипломата, который якобы возглавлял разведку Индии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ответ на высылку своего дипломата МИД Индии объявил послу Канады Кэмерону Маккею о высылке из страны высокопоставленного канадского дипломата. Он в течение пяти дней должен покинуть Индию. Кроме того, гражданам Индии в Канаде рекомендовано соблюдать максимальную осторожность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью.