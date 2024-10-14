Москва, 14 октября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Правительство РФ подумает над предложением о государственной поддержке экспортных поставок плавучих атомных электростанций (АЭС), заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин 14 октября в ходе осмотра выставки «Сделано в России».

Правительство РФ

На мероприятии к нему обратился руководитель госкорпорации «Росатома» Андрей Лихачев с просьбой рассмотреть указанную возможность. Глава организации уточнил, что сейчас на плавучие АЭС не распространяется ни одна из мер господдержки экспортеров, поскольку фактически на экспорт идёт электроэнергия, которую вырабатывает станция, а не её энергоблок. Мишустин согласился изучить обращение Лихачева.

«Давайте подумаем об этом… Это очень важное направление работы «Росатома», конечно, нужно оказать все виды поддержки, которые будут разумны. Давайте подумаем, что мы можем сделать», — сказал премьер-министр.

Глава правительства согласился с доводом, согласно которому в мире наблюдается высокий интерес к российским плавучим электростанциям. Вместе с тем Мишустин отметил, что многие страны еще не знают о том, что Россия также имеет референтную плавучую АЭС «Академик Ломоносов», которая работает в порту города Певек (Чукотка).

Премьер-министр назвал очень важной задачей доведение до всех информации о работе этого объекта.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин назвал «Росатом» мировым лидером в своей сфере. 4 сентября российский лидер заявил, что возведение атомных электростанций на Дальнем Востоке является перспективным. Путин также подчеркнул, что если Россия строит столько объектов за границей и в значительной степени их финансирует, то необходимо выполнять соответствующие планы увеличения атомной генерации и внутри страны.