Санкт-Петербург, 7 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Сотрудничество на равных, а не монополизация позволяет налаживать более прочные связи с государствами, дают компаниям возможность работать с другими вдолгую, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (МПЭФ).

По его словам, в частности, таких механизмов придерживается компания «Росатом» — мировой лидер в атомостроении.

Новость дополняется