Москва, 14 октября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Решение Сербии рассмотреть вопрос о вступлении в БРИКС свидетельствует о том, что всё больше стран видят в этом объединении гарантию многополярного мира, заявил 14 октября председатель Государственной думы (ГД) Вячеслав Володин.

Максим Константинов/ТАСС Встреча представителей государств БРИКС и «БРИКС плюс» в Санкт-Петербурге

«Сербия намерена присоединиться к БРИКС. Такой вариант рассматривается ею как альтернатива Евросоюзу, так как страна не видит в ЕС партнёра», — написал он в Telegram-канале.

Володин отметил, что в БРИКС не шантажируют участников, не выдвигают им абсурдные условия и не вмешиваются во внутренние дела стран, в отличие от Брюсселя и Вашингтона.

Глава нижней палаты парламента напомнил, что объём экономики стран БРИКС значительно превысил показатели членов «Большой семёрки». При этом в Германии, Австрии, Финляндии, Эстонии началась стагнация, сокращается ВВП.

«Сегодня БРИКС объединяет 10 стран и 45% мирового населения. Еще более 30 государств проявляют интерес к участию в нём», — отметил Володин.

Он заявил, что время гегемонии США и ЕС уходят, так как многие страны выбирают равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество, когда не нужно действовать в угоду американских властей. БРИКС стал крупнейшим экономическим центром, за ним будущее, подчеркнул парламентарий.

Как передавало ИА Регнум, вице-премьер Сербии Александр Вулин 9 октября сообщил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС в качестве альтернативы членству в Евросоюзе. Брюссель требует от республики менять политическую систему, признать независимость Косово, легализовать однополые браки, а БРИКС ни к чему подобному не обязывают.

При этом в апреле президент Сербии Александр Вучич заявил, что уважает БРИКС, но считает, что республика должна стать членом ЕС. Страну не получится столкнуть с европейского пути, подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС более демократическим объединением, чем «замкнутые клубы» на Западе. Организация становится всё более популярной, так как многие страны не хотят сохранять отношения, основанные на диктате одних государств над другими.