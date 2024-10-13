Белград, 13 октября, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

mup. gov. rs Александр Вулин

Сотрудничество с БРИКС является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит Белград, сказал Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».

«Для членства в БРИКС необязательно принимать законы, которые были бы написаны за пределами Сербии, страны БРИКС не требуют от нас изменить политическую систему, признать независимость Косово, отказаться от Республики Сербской, нам не нужно передавать власть в руки неправительственного сектора, мы не обязаны поднимать флаг Украины у своих посольств или легализовать однополые браки», — подчеркнул Вулин.

Места для Сербии в Евро­союзе нет, во всяком случае до сих пор ЕС не предпринимал серьёзных усилий для вступления страны в свой состав, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, в том же интервью Вулин заявил, что Белград никогда не присоединится к санкциям против России, поскольку судьбы двух стран неразрывно связаны. Сербия является единственной страной в Европе, которая не поддержала «антироссийскую истерию», подчеркнул он.

В апреле президент Сербии Александр Вучич заявил, что относится к БРИКС с исключительным уважением, но считает, что Сербия должна стать членом Евросоюза.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич в декабре 2023 года отметил, что республика продолжит стремиться к членству в Евросоюзе, но не будет отказываться от своей «национальной ДНК» и вводить санкции против России. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам ЕС приходится бороться за сохранение своей идентичности, а также напомнила о коварстве Запада, который много обещает, но, добившись своего, никаких обещаний не выполняет.