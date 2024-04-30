Белград, 30 апреля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Сербия была и останется на европейском пути. Столкнуть с него страну не удастся. Об этом, комментируя высказывания о «мечте» Белграда вступить в БРИКС (союз Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР), на брифинге сообщил президент страны Александр Вучич. Запись опубликовалив YouTube-канале сербского лидера.

Silas Stein/Global Look Press

Ранее эксперт Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) Ивана Страднер заявила, что обратила внимание на «мечты» Белграда якобы отказаться от европейской интеграции ради БРИКС. Эксперт сочла, что основное противоречие Вучича в том, что его сердце «лежит в Москве», а кошелёк находится в Брюсселе.

«Откуда она знает, о чём я думаю. Разве они мне вставили какой-то чип и сейчас занимаются тем, что читают мои мысли», — заявил Вучич.

Он подчеркнул, что исключительно уважает БРИКС, но Сербия находится на европейском пути и на нём останется.

«Вопреки всяким попыткам некоторых, которые говорят, что выступают за Сербию на европейском пути, чтобы столкнуть её с этого пути. Мы останемся на европейском пути, специально, чтобы они нервничали», — заверил сербский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 24 марта, что Вучич занял понятную позицию относительно европейского выбора политического курса республики. Очевидно, что ЕС, представляющий собой придаток НАТО, сейчас давит на Белград. От Вучича требуют признания независимости Косова и присоединения к антироссийским санкциям ЕС, пояснил глава МИД.

Вучич в начале октября прошлого года заявил, что вступление Сербии в ЕС является приоритетом для сербских властей. Вместе с тем он подчеркнул, что сербское руководство не собирается играть «ни в какие игры». Он напомнил, что Белград был конструктивным партнёром по диалогу с Приштиной, идя на уступки, в то время как Косово проводило «постепенные этнические чистки».

Президент Сербии 18 июня заявил, что его страна находится на пути в ЕС, однако республику вряд ли примут в состав Евросоюза в ближайшие четыре года. 24 сентября сербский лидер заявил, что стал ещё больше убеждён в том, что Сербия никогда не признает независимость Косова. Он также напомнил, что за свободу этого края в составе Сербии погибло много сербов.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич 10 декабря в интервью изданию Politika заявил, что республика продолжит работать в направлении членства в Евросоюзе, но не собирается отказываться от своей национальной ДНК и вводить санкции против России. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание Сербии, что странам — членам Евросоюза приходится бороться за сохранение своей идентичности. Она также напомнила о коварстве Запада, который много обещает, но, добавившись своего, ничего не выполняет.