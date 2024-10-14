* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 14 октября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Гособвинение запросило три года и три месяца колонии общего режима для признанного в России иностранным агентом француза Лорана Винатье, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей деятельности иноагента и в сборе сведений военного характера. Дело рассматривалось 14 октября в Замоскворецком суде Москвы.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Прошу суд признать Винатье виновным и назначить ему наказание в виде трёх лет и трёх месяцев колонии общего режима», — заявил представитель гособвинения на суде.

Защита назвала этот срок слишком большим и попросила суд назначить наказание в виде штрафа и не отправлять Винатье в колонию.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Винатье был задержан в Москве по подозрению в сборе сведений военного характера. По версии следствия, он несколько лет собирал данные о военной и военно-технической деятельности России. При этом француз не информировал об этом уполномоченные органы.

Против Винатье возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах»). Иностранные спецслужбы могли использовать эти сведения для нанесения ущерба безопасности России.

В августе расследование уголовного дела было завершено. Материалы поступили в суд для рассмотрения по существу. В середине сентября на суде Винатье признал в суде вину в уклонении от обязательств иноагента.