Москва, 14 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Савеловский суд Москвы отклонил иск судьи соревнований по танцам Карины Калиничевой, требовавшей удалить из Сети сообщения о том, что детей, участвовавших в соревнованиях в выставочном центре «Крокус Экспо», не выпускали из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Претензии Калиничевой касались публикации статьи «У нас танки были в городе, танцы не останавливали, и сейчас продолжаем» в Telegram-канале, который принадлежит ООО «4 кота». Суд постановил, что в материале нет сведений, позволяющих установить, о ком именно говорится.

Также Калиничева требовала удалить комментарий неизвестной женщины, опубликованный в Telegram-канале, который принадлежит ООО «Айдэнсер. ру». Очевидица заявила, что спортивный судья отказывалась прекратить соревнования даже после предъявления ей видео о стрельбе в «Крокус Сити Холле». Суд отнёс слова очевидицы к субъективному мнению, которое невозможно проверить на соответствие действительности.

«В удовлетворении исковых требований к ООО «4 кота», ООО «Айдэнсер. ру» о защите чести, достоинства и деловой репутации, обязании удалить сведения — отказать», — говорится в решении суда, принятом в окончательной форме 24 сентября.

Как передавало ИА Регнум, Калиничева подала иск о защите чести и достоинства 25 марта. Она заявила, что подвергается травле из-за распространения недостоверных сведений.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» 22 марта перед началом выступления рок-группы «Пикник». В результате атаки погибли 144 человека, пострадал 551.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). По нему арестовали 12 человек. В апреле СК РФ возбудил уголовное дело по статье 293 («Халатность»). Его фигурантом стал ответственный за пожарную безопасность в концертном зале.