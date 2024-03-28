Москва, 28 марта, 2024, 20:46 — ИА Регнум. Судья чемпионата и первенства России по танцевальному спорту, который проходил в МВЦ «Крокус Экспо», подала в суд иск о защите чести и достоинства из-за сообщений о том, что детей не выпускали из здания во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба Савёловского районного суда Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум

«25 марта 2024-го в Савёловский районный суд Москвы поступил иск Калиничевой К. В. к ООО «4 кота» и ООО «Айдэнсер. ру». По мнению истца, ряд СМИ распространили информацию о том, что несовершеннолетних участников спортивных мероприятий не выпускали из здания «Крокус Экспо» в день трагедии», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Вместе с тем указывается, что истец отметила, что ответчиками были распространены недостоверные сведения, порочащие её честь, достоинство и деловую репутацию, из-за чего она подвергается общественной травле.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта следователи завершили процесс проверки показаний на месте теракта в «Крокус Сити Холле».

Отмечалось, что проверку проводили с одним из исполнителей теракта, в дальнейшем проверки продолжат с оставшимися фигурантами.

Проверка показаний началась ранее в тот же день. Отмечалось, что, согласно уголовно-процессуальному законодательству, проверка может проходить как с участием подозреваемых или обвиняемых, так и с участием потерпевших.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимир Путину о задержании по делу о теракте в общей сложности 11 человек, среди которых — четверо непосредственных исполнителей. Полученная от задержанных информация подтверждает украинский след, подчеркнул Бортников.