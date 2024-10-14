Москва, 14 октября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Поддерживающие Россию жители Молдавии зачастую сталкиваются с ограничением политических прав из-за их позиции. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«На территории Молдавии большое количество людей являются сторонниками РФ, этим людям отказывают в праве иметь собственные политические силы», — сказал Песков.

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