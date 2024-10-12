Кишинёв, 12 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Молдавская молодёжь не смогла завершить в центре столицы антиправительственное шествие «марш кастрюль», ведь была остановлена полицией. Об этом заявил лидер молодёжного движения «Победа молодых» Юрий Витнянский.

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«Мы находимся в преддверии отопительного сезона, сталкиваемся с новыми вызовами дороговизны цен на энергоресурсы, электричество, отопление. Мы понимаем, что наступают тяжёлые времена не только для социально уязвимых слоёв населения, но и буквально для каждого жителя страны. Поэтому мы с молодёжью провели сегодня акцию, чтобы поддержать старшее поколение. Все пришли с кастрюлями, ложками как символами марша голодных. Потому что наступили времена, когда люди экономят на всём, так как не хватает даже на продукты питания», — сообщил он агентству «РИА Новости», комментируя саму идею шествия.

Уточняется, что участники марша начали движение от здания Конституционного суда, планируя пройти по главной улице Кишинёва прямиком к зданию администрации президента, однако их остановила полиция, сославшись на распоряжение мэрии города.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Молдавии мэра города Оргеева, представителя оппозиционного блока «Победа» Татьяну Кочу задержали после обысков.

11 июля блок «Победа» провёл акции протеста против правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС). Собравшиеся требовали от членов ПДС уйти в отставку, заявляя, что за три года у власти «Действие и солидарность» довела Молдавию до экономического кризиса и рекордных показателей инфляции.

В апреле лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что руководство страны виновно в разрушении отношений с Россией. Он подчеркнул, что народ Молдавии не поддерживает антироссийский курс президента страны Майи Санду.