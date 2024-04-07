Кишинёв, 7 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Ответственность за разрыв отношений с Россией несёт правящая в Молдавии Партия действия и солидарности. При этом жители республики эту политику не поддерживают. Об этом заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Он уверен, что партнёрство с Россией необходимо. Причём оно больше нужно самой Молдавии для восстановления экономики и социальной сферы.

«Наше будущее не в ЕС и НАТО. Наше будущее — это продуктивное взаимодействие с Россией, ЕАЭС и СНГ. Это понимает каждый адекватный человек в Молдавии», ― написал политик в Telegram-канале по случаю 32-й годовщины со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

Шор заверил, что оппозиция восстановит мосты с Россией, которые продолжает сжигать ПДС, и сделает их ещё более надёжными и прочными.

Как сообщало ИА Регнум, отношения между Кишинёвом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду и Партии действия и солидарности. После этого Кишинёв начал проводить антироссийскую политику.

Санду 13 ноября прошлого года заявила, что у Кишинёва якобы был конструктивный подход к отношениям с Москвой, эта позиция основывалась на интересах молдавских граждан. Однако сейчас, по мнению президента страны, у Молдавии не осталось общих тем для обсуждения с Россией. Она обвинила Москвы в якобы имеющем место неуважении к интересам Кишинёва.

Молдавский министр иностранных дел Михай Попшой 1 апреля заявил, что власти Молдавии в настоящее время не наблюдают предпосылок для улучшения отношений с Россией. По его словам, это якобы связано со специальной военной операцией России на Украине. Глава МИД отметил, что отношения Москвы и Кишинёва находятся на самом низком уровне с 1991 года. Он напомнил о словах Майи Санду, которая ранее назвала Россию самой большой угрозой национальной безопасности Кишинёва.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 24 марта заявила, что Кишинёв не демонстрирует встречную готовность к диалогу с Москвой. Дипломат добавила, что вопрос улучшения отношений с Молдавией полностью зависит от самой республики.