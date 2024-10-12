Молдавия, 12 октября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. В Кишинёве участники марша молодёжного движения «Победы молодых» бьют по кастрюлям, протестуя против бедности и политики властей.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Колонна начала движение от здания конституционного суда и направляется в сторону администрации президента. Участники марша бьют по кастрюлям и скандируют лозунги против президента страны Майи Санду.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября в Молдавии мэра города Оргеева, представителя оппозиционного блока «Победа» Татьяну Кочу задержали после обысков.

11 июля блок «Победа» провёл акции протеста против правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС). Собравшиеся требовали от членов ПДС уйти в отставку, заявляя, что за три года у власти «Действие и солидарность» довела Молдавию до экономического кризиса и рекордных показателей инфляции.

В апреле лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что руководство страны виновно в разрушении отношений с Россией. Он подчеркнул, что народ Молдавии не поддерживает антироссийский курс президента страны Майи Санду.