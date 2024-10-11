Кишинёв, 11 октября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. В Молдавии мэра города Оргеева, представителя оппозиционного блока «Победа» Татьяну Кочу задержали после обысков, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу политического блока.

Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

«Кочу была задержана после обысков, которые сегодня прошли в мэрии Оргеева. Мы расцениваем это как политически мотивированные действия властей, направленные против оппозиции», — заявила пресс-служба.

Обыски проводят сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках дела о подкупе избирателей. Помимо Татьяны Кочу, задержали её заместителя и других сотрудников мэрии.

По данным телеканала Jurnal TV, обыски в мэрии Оргеева были проведены в рамках расследования дела о подкупе избирателей, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля блок «Победа» провёл акции протеста против правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС). Собравшиеся требовали от членов ПДС уйти в отставку, заявляя, что за три года у власти «Действие и солидарность» довела Молдавию до экономического кризиса и рекордных показателей инфляции.

В апреле лидер блока «Победа» Илан Шор заявил, что руководство страны виновно в разрушении отношений с Россией. Он подчеркнул, что народ Молдавии не поддерживает антироссийский курс президента страны Майи Санду.