Москва, 14 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что растёт количество государств, понимающих, что БРИКС является гарантией многополярного мира.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он 14 октября прокомментировал намерение Сербии стать частью объединения.

«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран, в отличие от Евросоюза», — написал он в Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что политика Вашингтона и Брюсселя привела к уходу их гегемонии. Государства перестали видеть в ЕС партнёра и теперь отдают предпочтение равноправному диалогу и сотрудничеству.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с объединением является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит государство, подчеркнул он.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению к БРИКС и сотрудничеству с ним. Глава государства отметил, что новые члены объединения — самодостаточные государства с быстро развивающимися экономиками и со своей самобытной культурой.

В июне глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил, что главы МИД стран БРИКС на саммите в Нижнем Новгороде большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов, чтобы «переварить» прибывших.