В Госдуме заявили, что страны видят в БРИКС гарантию многополярного мира
Москва, 14 октября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что растёт количество государств, понимающих, что БРИКС является гарантией многополярного мира.
Так он 14 октября прокомментировал намерение Сербии стать частью объединения.
«Участников и наблюдателей объединения не шантажируют, им не ставят абсурдных условий по сотрудничеству, не вмешиваются в суверенные дела этих стран, в отличие от Евросоюза», — написал он в Telegram-канале.
Володин подчеркнул, что политика Вашингтона и Брюсселя привела к уходу их гегемонии. Государства перестали видеть в ЕС партнёра и теперь отдают предпочтение равноправному диалогу и сотрудничеству.
Как сообщало ИА Регнум, 13 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Белград рассматривает вступление в БРИКС как альтернативу членству страны в ЕС. Сотрудничество с объединением является возможностью для Сербии сформировать альянс с государствами, которые ничего не требуют и не навязывают, а предложить могут даже больше, чем просит государство, подчеркнул он.
В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению к БРИКС и сотрудничеству с ним. Глава государства отметил, что новые члены объединения — самодостаточные государства с быстро развивающимися экономиками и со своей самобытной культурой.
В июне глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил, что главы МИД стран БРИКС на саммите в Нижнем Новгороде большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов, чтобы «переварить» прибывших.