Минск, 25 июня, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Страны БРИКС подавляющим большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов. Об этом 25 июня на встрече с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Соответствующее решение было принято на саммите глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — приводит слова Лаврова официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.

По словам Лаврова, страны объединения также ведут работу над созданием так называемой категории стран-партнёров, которая станет одной из ступеней на пути становления полноправным членом БРИКС.

«Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — добавил глава МИД.

Как передавало ИА Регнум, 25 июня помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что различные государства подали уже свыше 30 заявок на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что количество стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе объединения, постоянно растёт.

По мнению агентства Bloomberg, БРИКС в перспективе располагает шансами стать более сильным противовесом «Группе семи» (G7), а влияние объединения будет только усиливаться с вступлением в него новых стран. В частности, эксперты отметили существенный рост торгового оборота между странами БРИКС и стремление России, Китая, Индии и ЮАР построить альтернативный миропорядок, что притягивает страны Глобального Юга и оспаривает гегемонию США. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня отметил растущий интерес стран к формату БРИКС.

В 2024 году к БРИКС присоединились пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматриваются в качестве кандидатов на членство в объединении. С 1 января в межгосударственном объединении председательствует Россия.