Лавров сообщил о решении БРИКС приостановить приём новых членов
Лавров: страны БРИКС решили взять паузу по вопросу приёма новых членов
Минск, 25 июня, 2024, 23:34 — ИА Регнум. Страны БРИКС подавляющим большинством голосов приняли решение взять паузу по вопросу вступления в объединение новых членов. Об этом 25 июня на встрече с председателем Совета Республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Соответствующее решение было принято на саммите глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде.
«Подавляющим большинством голосов в «десятке» решено взять паузу с новыми членами, чтобы «переварить» вновь прибывших, которые увеличили состав в два раза», — приводит слова Лаврова официальный сайт российского внешнеполитического ведомства.
По словам Лаврова, страны объединения также ведут работу над созданием так называемой категории стран-партнёров, которая станет одной из ступеней на пути становления полноправным членом БРИКС.
«Обязательно будем продвигать наших белорусских друзей, как и ряд других единомышленников», — добавил глава МИД.
Как передавало ИА Регнум, 25 июня помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что различные государства подали уже свыше 30 заявок на вступление в БРИКС. Он подчеркнул, что количество стран, желающих в той или иной форме присоединиться к работе объединения, постоянно растёт.
По мнению агентства Bloomberg, БРИКС в перспективе располагает шансами стать более сильным противовесом «Группе семи» (G7), а влияние объединения будет только усиливаться с вступлением в него новых стран. В частности, эксперты отметили существенный рост торгового оборота между странами БРИКС и стремление России, Китая, Индии и ЮАР построить альтернативный миропорядок, что притягивает страны Глобального Юга и оспаривает гегемонию США. Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД 14 июня отметил растущий интерес стран к формату БРИКС.
В 2024 году к БРИКС присоединились пять стран: ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Египет и Эфиопия. Таиланд и ещё 14 стран рассматриваются в качестве кандидатов на членство в объединении. С 1 января в межгосударственном объединении председательствует Россия.