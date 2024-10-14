Москва, 14 октября, 2024, 07:12 — ИА Регнум. В 65 российских регионах развернули 960 пунктов временного размещения (ПВР) граждан. В связи с обстрелами со стороны украинских боевиков в них сейчас находятся более 30,4 тыс. человек, из которых 7670 детей. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В интервью aif.ru омбудсмен добавила, что у людей возникло множество вопросов юридического характера, в том числе о размере компенсации за утраченное имущество, возможность получить выплаты за пределами своего региона, образование детей.

«Многие куряне покидали свои дома в чем были — в халатах, шлёпанцах. Я видела детей, играющих на улице в одних носках — они не успели даже обувь взять», — рассказала Москалькова.

Рассказывая о произошедшем, люди вспоминали какие-то драматические детали. Всех их интересует, когда они смогут вернуться домой, на этот вопрос пока нет ответа, заключила омбудсмен.

Как сообщало ИА Регнум, порядка 30 тыс. человек после нападения ВСУ разместила в ПВР Курская епархия. Прихожане помогают разгружать фуры, отвозить продукты беженцам, иногда просто выслушать попавших в беду жителей. Дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королёв отметил, что за месяц они приняли и распределили тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты, одежду, постельные принадлежностях и средствах гигиены.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов 10 октября заявил о скором освобождении Курской области.

Президент Владимир Путин 13 октября в поздравлении работников АПК и перерабатывающей промышленности подчеркнул, что Россия постепенно восстановит все повреждённые объекты на территории новых и приграничных регионов. Глава государства особые слова признательности произнёс в адрес сельхозпроизводителей Донбасса, Запорожской, Херсонской, Курской, Белгородской и Брянской областей.