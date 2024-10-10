Курск, 10 октября, 2024, 23:28 — ИА Регнум. В Курской области, по словам заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира «Ахмата», генерал-майора Апти Алаудинова, есть основания для оптимизма в отношении скорого освобождения российского региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы продвигаемся вперёд, но не спеша. Если так пойдёт и дальше, то, возможно, скоро мы сможем сообщить об освобождении Курской области», — сказал командир спецназа в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, Алаудинов заверил, что в ближайшее время ожидаются хорошие новости об обстановке в курском приграничье.

Как сообщало ИА Регнум, Апти Алаудинов заявил 9 октября, что российская армия движется вперёд более чем на десяти участках в Курской области.

По словам Алаудинова, в последние дни «очень хорошо развивается успех».

Вечером 9 октября подразделения противовоздушной обороны сбили в Курской области украинскую ракету.

Украинские боевики расстреливают жителей курского приграничья и издеваются над ними, но страны Запада об этом предпочитают умалчивать. Такое заявление сделал постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин 10 октября в ходе 107-й сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия.