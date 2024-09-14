Курск, 14 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Курская епархия разместила в пунктах временного размещения (ПВР) порядка 30 тыс. человек после нападения ВСУ на регион, пишет «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что прихожане помогают разгружать фуры, отвозить продукты беженцам, а иногда надо просто выслушать попавших в беду жителей.

«Наши священники выезжают на передовую, исповедуют солдат, а прихожане плетут маскировочные сети, делают окопные свечи. Те, кто подкован в электронике, собирают системы РЭБ. И постоянно отправляем продукты, вещи», — сообщил дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королёв.

По его словам, за месяц они приняли и распределили тонны гуманитарной помощи, в том числе продукты, одежду, постельные принадлежностях и средствах гигиены.

Вся епархия мобилизовалась для помощи беженцам, священники и прихожане активно участвовали в разгрузке гумпомощи, доставке продуктов, одежды и медикаментов, добавил дьякон.

Как передавало ИА Регнум, утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин заявил, что вторжение под Курск — масштабная провокация киевского режима. ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты, подчеркнул глава государства.

Ранее представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков сообщил, что жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения. По свидетельствам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

До этого стало известно, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Разведывательный дрон сделал кадры случаев мародёрства, они есть у бойцов 44-го армейского корпуса.

В Судже беременная женщина закрыла собой сына от пуль ВСУ. Женщина скончалась от ранений по дороге в больницу. Помимо этого, в сети появились видео издевательств украинских военных над жителями Курской области.