Рим, 14 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Три наёмника из Италии, участвующие в боевых действиях на стороне Украины, получили ранения на южном участке фронта. Об этом рассказал итальянский телеканал Rai1.

ИА Регнум Иностранные наёмники, ВСУ

Один из раненых, Юрий Превитали, пояснил, что ВС РФ атаковали позиции ВСУ ранним утром 12 октября. В результате удара беспилотника он получил ранение «под плечо».

Превитали состоит в украинской армии с февраля 2023 года, о себе много пишет в соцсетях.

О двоих итальянцах-сослуживцах подробностей в эфире он не рассказал, отметил только, что и они были ранены.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей, рассказали жители Суджанского района. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

Компетентные органы в России формируют списки иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, с указанием полных сведений. Об этом заявила и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. Их ждёт незавидная участь. Многие уничтожаются российскими войсками как законные военные цели, сказала дипломат.

Польские наёмники, которые зашли в Суджу вместе с украинскими войсками, согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли их, рассказал беженец Дмитрий.

Спецслужбы стран НАТО перебрасывают в зону проведения спецоперации боевиков с территории Ближнего Востока для участия на стороне киевского режима, заявил 7 октября глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.