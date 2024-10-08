Москва, 8 октября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Компетентные органы в России формируют списки иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, с указанием полных сведений. Об этом сообщила «РИА Новости» и. о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

ИА Регнум Иностранные наёмники, Курская область

По словам Ждановой, не только устанавливаются ФИО наёмников, но и фиксируются их преступления в Курской области.

«Их ждёт незавидная участь. Многие уничтожаются российскими войсками как законные военные цели», — добавила российский дипломат.

Юлия Жданова также уточнила, что с начала СВО к уголовной ответственности привлечены не менее 785 наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.

Польские наёмники, которые зашли в Суджу вместе с украинскими войсками, согнали вместе стариков и молодых людей и расстреляли, рассказал беженец Дмитрий.

Спецслужбы стран НАТО перебрасывают в зону проведения специальной военной операции боевиков с территории Ближнего Востока для участия на стороне киевского режима, заявил 7 октября глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.