Суджанский район, Курская область, 10 октября, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей, об этом рассказали жители Суджанского района на видео, опубликованном 10 октября ТАСС.

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

«Ребята на мотоцикл сели или на мопед, ребятки по 12 лет, трое, сразу хотели уехать из села Малая Локня. И в упор расстреляли трёх ребят», — сказала мирная жительница.

По словам второй женщины, боевики расстреляли в упор её двоюродного брата.

Беженцы добавили, что односельчане советовали им не прятаться в подвалах, так как «кто в подвале — сразу расстреливали», и оставлять калитки открытыми: «Не дай бог закроетесь — это всё».

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 10 октября, ВСУ потеряли более 21,5 тыс. бойцов и 139 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.