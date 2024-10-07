Москва, 7 октября, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Спецслужбы стран НАТО перебрасывают в зону проведения специальной военной операции России боевиков с территории Ближнего Востока для участия в военном конфликте на стороне киевского режима, заявил 7 октября глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

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В качестве хаба используется американская военная база Эт-Танф, сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ, сообщила пресс-служба СВР.

«Американская военная база Эт-Танф на границе Сирии, Иордании и Ирака давно превратилась в своего рода террористический хаб, где могут одновременно проходить «переподготовку» порядка 500 лояльных Вашингтону игиловцев (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других джихадистов», — заявил директор СВР.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступлении Нарышкин также отметил, что британская МИ-6 и другие западные спецслужбы готовили украинские диверсионно-разведывательные группы для осуществления провокаций на АЭС в России. Киевский режим намеревался захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию, заявил директор СВР.

Украинские военные и иностранные наёмники используют против мирных жителей Курской области те же методы, что и боевики ИГ, отмечал ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. Действия боевиков ВСУ носят открыто террористический характер, что стало визитной карточкой бьющегося в агонии режима Владимира Зеленского, подчеркнул Гатилов.