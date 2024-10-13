Угледар, ДНР, 13 октября, 2024, 22:43 — ИА Регнум. Российская артиллерия перед штурмом Угледара в Волновахском районе Донецкой Народной Республики ударила по командным пунктам управления ВСУ, лишив тем самым боевиков возможности организованного сопротивления. Подробности рассказал «РИА Новости» источник в силовых структурах ДНР.

Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

По словам военного, бойцы ВС РФ нанесли точечный артиллерийский удар по местам управления и взяли в полукольцо город, тем самым обрезав снабжение. Одновременно с ударом по командным пунктам военные смогли захватить основной сегмент обороны города — шахту «Южнодонбасская».

При бегстве из Угледара остатки 72-й отдельной моторизированной бригады ВСУ понесли большие потери — «артиллерия их перемолола», пояснил изданию источник.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Угледара в ДНР стало известно 3 октября. Уже 6 октября замкомандующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков говорил о завершении зачистки от вражеских сил в городе. По его словам, внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар.

Минобороны со ссылкой на местных жителей 7 октября сообщило о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. Местная жительница рассказала, что на пикапе увозили всё — от диванов до кастрюль. Также Вооружённые силы Украины намеренно стреляли по школе и больнице в Угледаре, заставляя таким образом население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию.

ВСУ разрушили в Угледаре многоэтажный дом и оставили людей умирать под завалами, рассказала 13 октября эвакуированная беженка. По её словам, в этом здании на девятом этаже можно было поймать связь. Местные жители ходили туда, чтобы позвонить, отправить СМС. Украинские военные узнали об этом и разрушили дом. Под завалами остались люди, их стоны были слышны несколько дней. При этом украинские боевики отказали жителям, которые просили убрать плиты и спасти пострадавших, добавила беженка.