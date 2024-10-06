Москва, 6 октября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Заместитель командующего группировки войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки освобождённого от Вооружённых сил Украины (ВС) Угледара. Об этом сообщила в воскресенье, 6 октября, пресс-служба Министерства обороны России.

РИА Новости/Сергей Бобылев

«Угледар наш, подразделения закончили зачистку города, артиллерия продолжает наносить огневое поражение отступающему противнику. Операция <…> завершена», — рассказал Греков.

Замкомандующего группировки войск «Восток» также отметил мужество и героизм российских военных.

Особенность освобождения Угледара заключалась в том, что одновременно в нем принимали участие соединения и воинские части военного округа, ведущие штурм с разных направлений: мотострелки, морские пехотинцы, военнослужащие подразделений специального назначения.

«Это был крепкий орешек <…> всё приходилось брать с боями, штурмом», — заявил Греков.

Он также рассказал, что первыми над освобожденным Угледаром были водружены Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации. По его словам, в подвалах жилых домов остались более 100 мирных жителей, которым военнослужащими группировки войск «Восток» оказывается всесторонняя помощь.

Греков также подчеркнул, что все принимавшие участие в освобождении города будут представлены командованием к награждению государственными наградами Российской Федерации.

Минобороны России официально сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Российские военные в ходе обходного манёвра с флангов взяли город в клещи, и это стало ключом к победе. Чтобы избежать полного окружения ВСУ отступили. Российские бойцы обнаружили в городе брошенную западную военную технику, оружие и боеприпасы.

Капитан первого ранга Василий Дандыкин в беседе с ИА Регнум назвал освобождение Угледара одной из важнейших побед России в ходе спецоперации. Эксперт отметил, что город является важным узлом обороны на южнодонецком направлении.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и главы Минобороны Андрея Белоусова об освобождении Угледара.