Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно стреляли по школе и больнице в Угледаре в ДНР, заставляя таким образом население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию. Также Минобороны со ссылкой на местных жителей рассказало 7 октября о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. На пикапе увозили всё — от диванов до кастрюль, поделилась одна из местных жительниц. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 956-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Взятие Угледара

Об освобождении Угледара в ДНР стало известно 3 октября 2024 года. Уже 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки от вражеских сил в городе. По его словам, внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар.

Бойцы группировки войск «Восток», отказывающие всестороннюю помощь местным жителям, рассказали, что угледарцы впервые за долгое время почувствовали себя свободными.

«Тяжеловато было, по-всякому, а теперь легко на душе… Сыновья увидят маму по телевизору, все живы, не переживайте», — не сдерживая слёз, рассказала одна из местных жительниц.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3921259" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Бойцы группировки войск «Восток» оказывают помощь мирным жителям Угледара

Подробности — в трансляции ИА Регнум.