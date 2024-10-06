Угледар, ДНР, 6 октября, 2024, 22:18 — ИА Регнум. Внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар (ДНР). Об этом заявил 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Роман Греков.

Александр Река / ТАСС

Слова генерал-лейтенанта приводит пресс-служба Министерства обороны РФ.

«Была достигнута внезапность действий, что и обеспечило успех», — сказал он.

Кроме того, в боях за город участвовали различные подразделения, штурмовавшие его с разных направлений. Греков уточнил, что Угледар освобождали мотострелки, морские пехотинцы и бойцы спецназа.

«Все выполнили задачу на отлично», — подчеркнул заместитель командующего группировкой.

По словам генерал-лейтенанта, после освобождения города военные водрузили над ним Знамя Победы и государственный флаг РФ. 6 октября армия в Угледаре водрузила флаг Восточного военного округа России.

Греков уточнил, что подразделения ВС РФ закончили зачистку города. При этом российская артиллерия продолжает наносить удары по отступающим остаткам ВСУ.

Заместитель командующего группировкой добавил, что всех бойцов, которые штурмовали Угледар, представят к государственным наградам.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Президент России Владимир Путин выслушал доклады от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра обороны РФ Андрея Белоусова об освобождении города.

Сбежавший из Угледара офицер 72-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Арсений Прилипка признал, что освобождение этого населённого пункта предоставило российским военным стратегически важное преимущество. Он также добавил, что ВСУ не выдержали ежедневного давления со стороны российских военных и сдали город.

5 октября Министерство обороны РФ заявило, что прорвать оборону украинских войск и освободить Угледар позволили действия подразделений группировки войск «Восток» ВС России, которые провели обходной манёвр, нанесли удары с флангов и взяли в клещи указанный населённый пункт. Ведомство добавило, что в условиях неминуемой угрозы окружения противник оставил город.