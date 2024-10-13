Угледар, ДНР, 13 октября, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) разрушили в Угледаре многоэтажный дом и оставили людей умирать под завалами. Об этом 13 октября рассказала эвакуированная из города беженка.

РИА Новости Угледар

По её словам, в этом здании на девятом этаже можно было поймать связь. Местные жители ходили туда, чтобы позвонить, отправить СМС. Украинские военные узнали об этом и разрушили дом.

«Они (ВСУ. — Прим. ред.) выстрелили в дом, он рухнул. Шесть человек тогда погибло, самому младшему ― Глебу ― было 16 лет, он туда игры ходил «качать», ― сообщила в беседе с ТАСС женщина.

Под завалами остались люди, их стоны были слышны несколько дней. При этом украинские боевики отказали жителям, которые просили убрать плиты и спасти пострадавших, добавила беженка.

По её словам, мать погибшего мальчика долгое время носила к завалам печенье и сидела у места гибели сына.

Как сообщало ИА Регнум, об освобождении Угледара в ДНР стало известно 3 октября 2024 года. Уже 6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков сообщил о завершении зачистки от вражеских сил в городе. По его словам, внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России позволили освободить Угледар.

Минобороны со ссылкой на местных жителей 7 октября сообщило о грабежах, которые учинили в городе украинские боевики. Местная жительница рассказала, что на пикапе увозили всё — от диванов до кастрюль. Также Вооруженные силы Украины намеренно стреляли по школе и больнице в Угледаре, заставляя таким образом население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию.