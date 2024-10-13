Донецк, 13 октября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Российские войска в скором времени освободят город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Такой прогноз дал глава республики Денис Пушилин.

Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Его освобождает 132-я бригада», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Как сообщил глава республики, на месте ему удалось пообщаться с командиром мотострелкового батальона с позывным Остап, который рассказал ему об обстановке на линии боевого соприкосновения. По информации Пушилина, несмотря на то, что бои продолжаются в городской черте Дзержинска, ВСУ осознают, что потеря города даст ВС России возможность продвигаться к северу ДНР.

Кроме этого, Пушилин выяснил обстановку с мирным населением, а также ознакомился с состоянием инфраструктуры.

«Полное освобождение Дзержинска не за горами», — добавил Пушилин.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября в российских силовых структурах заявили, что украинское командование приступило к выводу подразделений из Дзержинска, где обстановка для ВСУ «весьма плачевная».

Штурмовые российские подразделения продолжают освобождать Дзержинск от украинских боевиков, привлекая артиллерию и ВКС. Удары наносятся по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов с боеприпасами.

Британский телеканал Би-би-си, ссылаясь на военных 72-й бригады ВСУ, 2 октября сообщил, что украинские военные начали отступать из Угледара, не дожидаясь приказа. Им приходилось по ночам бежать из города, так как днём это стало невозможным из-за обстрелов с российской стороны.

Позднее в пресс-службе украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» заявили, что командование ВСУ разрешило украинским подразделениям отступить с позиций в Угледаре с целью сохранения личного состава и боевой техники. Отмечалось, что Вооружённые силы России направили в район резервы для ударов с флангов. В результате для украинских формирований возникла угроза окружения города.