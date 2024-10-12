Торецк, ДНР, 12 октября, 2024, 06:03 — ИА Регнум. Штурмовые российские подразделения продолжают освобождать Торецк (Дзержинск) в Бахмутском районе Донецкой области от укронацистов, привлекая, артиллерию и ВКС. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИА Регнум ВС РФ, Торецк

Удары наносятся по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов с боеприпасами.

При освобождении одного из районов Торецка, военные обнаружили хорошо укрепленные позиции украинских боевиков, а также склад. Артиллерия нанесла массированные удары, один из них пришёлся именно по складу боеприпасов. В завершении по району был нанесен удар авиации.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения украинской армии покинули село Мясожаровка в ЛНР и пытаются закрепиться на второй линии обороны. ВС РФ всячески противодействуют противнику.

Российские войска 8 октября прорвали оборону ВСУ в районе города Кременная в ЛНР и приступили к освобождению сёл Серебрянка и Григоровка. Из донецкого Северска эвакуировали высокопоставленного украинского чиновника. К операции привлекали авиацию.

Российские военные за сутки отразили пять атак ВСУ в Курской области, противник потерял до 40 бойцов, проинформировало 11 октября Минобороны РФ.