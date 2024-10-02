Лондон, 2 октября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Украинские формирования предпринимали «почти самоубийственные» попытки покинуть город Угледар в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 октября сообщил британский телеканал Би-би-си со ссылкой на бойцов 72-й бригады украинской армии.

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Отмечается, что группировка ВСУ начала покидать Угледар и занимать оборону севернее него без приказа украинского командования.

По словам украинских боевиков, они в основном пытались сбежать из Угледара в ночное время суток и при этом шли проверенными тропами через минные поля в обход трассы на село Богоявленка, расположенное севернее города, которая находилась под огневым контролем армии России.

«Днём это становилось почти самоубийственной миссией», — говорится в публикации.

Ещё один украинский военный рассказал, что после прорыва российских штурмовиков в центр Угледара сбежать из города стало возможно только пешком, при этом бойцы ВСУ несли большие потери от российских артиллерии и беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 октября высшее командование ВСУ предоставило разрешение на вывод украинских формирований из Угледара. Украинское командование признало, что российские военные провели фланговые удары, которые истощили оборону подразделений ВСУ, после чего возникла угроза оцепления города.

Боец ВСУ Станислав Бунятов 30 сентября рассказал, что дороги из Угледара усеяны телами украинских боевиков, которые пытались сбежать из него. По его словам, из города нельзя было уйти пешком, потому что дорога хорошо простреливается.

Советник главы ДНР Ян Гагин 2 октября заявил, что сейчас говорить о полном освобождении Угледара ещё рано. По его словам, в городе остаются разрозненные части ВСУ и российские военные ведут их зачистку.