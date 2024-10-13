Донецк, 13 октября, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали выводить свои подразделения из Дзержинска (украинское название — Торецк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 13 октября сообщили в российских силовых структурах.

Kostiantyn Liberov/AP/TASS

Отмечается, что обстановка для украинских военных в городе «весьма плачевная».

«Они (ВСУ. ― Прим. ред.) вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», ― рассказал в беседе с ТАСС представитель силовых структур.

Источник добавил, что ВСУ действуют по отработанной практике и выводят силы малыми группами.

Как сообщало ИА Регнум, штурмовые российские подразделения продолжают освобождать Дзержинск от украинских боевиков, привлекая артиллерию и ВКС. Удары наносятся по местам плотного расположения огневых позиций ВСУ и складов с боеприпасами.

Британский телеканал Би-би-си, ссылаясь на военных 72-й бригады ВСУ, 2 октября сообщил, что украинские военные начали отступать из Угледара, не дожидаясь приказа. Им приходилось по ночам бежать из города, так как днём это стало невозможным из-за обстрелов с российской стороны.

Позднее в пресс-службе украинской оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» заявили, что командование ВСУ разрешило украинским подразделениям отступить с позиций в Угледаре с целью сохранения личного состава и боевой техники. Отмечалось, что Вооружённые силы России направили в район резервы для ударов с флангов. В результате для украинских формирований возникла угроза окружения города.

Об освобождении Угледара в ДНР стало известно 3 октября 2024 года. ВС России 11 октября освободили населённый пункт Островское в ДНР, 7 октября ― посёлок Золотая Нива в ДНР.