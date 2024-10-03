Киев, 3 октября, 2024, 09:32 — ИА Регнум. Украинские формирования отступили из Угледара в Донецкой Народной Республике для сохранения личного состава и военной техники. Об этом вечером 2 октября написало британское издание The Independent.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Высшее командование [украинских войск] разрешило провести манёвр по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и военной техники, а также занять позиции для дальнейших действий», — утверждается в публикации.

Уточняется, что освобождение армией России территории на пересечении восточного и южного фронтов является важным, так как оно позволит российским военным продвинуться вглубь обороны украинских боевиков.

По словам автора статьи, также освобождение города позволит Вооружённым силам РФ начать атаковать Красноармейск, являющийся важным логистическим узлом и находящийся в 30 километрах к северу от Угледара.

Как сообщало ИА Регнум, украинское издание «Страна. ua» 2 октября написало, что освобождение Угледара армией России позволит ей отодвинуть фронт от логистических маршрутов на юге Донбасса. Отмечалось, что в 18 километрах к востоку от Угледара проходит железнодорожная магистраль, которая связывает Донецк с Мариуполем, Крымом и Запорожской и Херсонской областями.

Ранее в этот же день британский телеканал «Би-би-си» назвал «почти самоубийственными» попытки украинских боевиков покинуть город Угледар. Уточнялось, что группировка ВСУ начала покидать город и занимать оборону севернее него без приказа своего командования.

Командование украинских формирований 2 октября признало отступление ВСУ из Угледара. Оно также разрешило украинским боевикам оставить позиции в городе.

Советник главы ДНР Ян Гагин ранее в этот же день заявил, что говорить о полном освобождении Угледара ещё рано. По его словам, в городе остаются разрозненные части украинских боевиков и российские военные ведут их зачистку.