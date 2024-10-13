Торецк, ДНР, 13 октября, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Некоторые инфраструктурные объекты Дзержинска (украинское наименование — Торецк), в том числе здание городской администрации, безвозвратно уничтожены, сообщил 13 октября глава ДНР Денис Пушилин.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В своём Telegram-канале глава ДНР рассказал, что посетил город, за который в настоящее время идут бои, пообщался с военными и вручил им награды. Столкновения ведутся уже в городской черте, отметил Пушилин.

«Противник осознаёт, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — написал глава ДНР.

Полное освобождение города уже не за горами, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, ранее в российских силовых структурах сообщили, что ВСУ начали выводить подразделения из Дзержинска. Обстановка для украинских военных в городе «весьма плачевная», отмечалось в сообщении.

12 октября СМИ сообщали, что штурмовые российские подразделения продолжают освобождать Дзержинск при поддержке артиллерии и ВКС. Удары наносятся по местам плотного расположения огневых позиций противника и складов с боеприпасами, указывалось в сообщении.

Минобороны РФ 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара. В тот же день Пушилин заявил, что власти ДНР учредят госнаграду за освобождение города.