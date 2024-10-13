Москва, 13 октября, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Бывший начальник генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак своими высказываниями о нападении на Санкт-Петербург «будит зверя», заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Он бы <…> вспомнил про многочисленные разделы Польши и не будил зверя. А то ведь Варшава была частью Российской империи», — написал Медведев.

До этого Анджейчак, выступая на конференции Defending Baltics в Вильнюсе, заявил, что если российские войска перейдут границу Литвы, то Польша нанесёт удар по стратегическим объектам в радиусе 300 км, и в том числе по Петербургу. Анджейчак выразил мнение, что, когда Россия победит в спецоперации на Украине, она нападёт на Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Военный аналитик Алексей Леонков в комментарии для ИА Регнум заявил, что любые громкие угрозы в отношении ядерной державы выглядят смехотворными. По его словам, руководство Латвии, Литвы, Польши и Эстонии перейдёт от провокаций на словах к действиям: устроят блокаду Калининградской области или попробуют заблокировать Финский залив.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы ни для Европы, ни для стран Запада. Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу, подчеркивая, что они служат оправданием для гонки вооружений.

Как передавало ИА Регнум, в рубрике «Воскресное международное обозрение» Медведев прокомментировал и другие события мировой политики. Говоря о «плане победы» главы киевского режима Зеленского, он заявил, что страны НАТО поиздеваются над Украиной и лет через 10 «выбросят на помойку».