Москва, 12 октября, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Любые громкие угрозы против ядерной державы выглядят смехотворными, заявил военный аналитик Алексей Леонков ИА Регнум, комментируя высказывания руководства стран Прибалтики и Польши о возможном наступлении на Санкт-Петербург.

Pacific Press/Global Look Press

«Задача этих стран провоцировать: что у американцев на уме, то у прибалтов и поляков на языке. У поляков больше то, что на уме у британцев. А у прибалтов то, что на уме у американцев», — указал Леонков.

Эксперт уверен, что руководство Литвы, Латвии, Эстонии и Польши от провокаций на словах перейдёт к действиям: попытается заблокировать Финский залив или устроить блокаду Калининградской области.

«Те, кто призывают к войне, те, кто пугают, они обычно в окопах не сидят. Они играют свою роль. И если Запад решит принести Прибалтику в жертву, он принесёт, найдёт повод, устроит провокации, чтобы Россия ответила», — подчеркнул военный эксперт.

Кроме того, США преследуют цель перевооружить собственную армию, загрузить свой военно-промышленный комплекс, отметил Леонков. Главное, чтобы Европа избавлялась от военно-промышленных мощностей и всё переводила на американские промплощадки, пояснил Леонков.

«Руководство стран, которое занимается таким нагнетанием обстановки, его же приводили к власти ради этого. Они отрабатывают хлеб, отрабатывают должности», — сказал эксперт.

При этом многие страны Европы сейчас смотрят на украинский конфликт совершенно по-другому. Они не хотят воевать с Россией, а это уже нарушает планы глобалистов, и поэтому идёт нагнетание обстановки и русофобии, указал Леонков.

«Страх, он же продаётся. Под страхом можно что угодно продать. То есть продать «безопасность», получить возможность поставлять оружие, ещё что-либо. То есть русофобия, как и страх, это такой товар, который пока востребован в Европе», — добавил Алексей Леонков.

Ранее 11 октября начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак заявил, что Варшава незамедлительно подвергнет атаке Санкт-Петербург, а также стратегические объекты РФ, если российские войска перейдут границу Литвы. По его словам, для потенциального нанесения ударов по России Польша закупает 800 ракет дальностью до 900 км.

Как передавало ИА Регнум 30 июня, Польша и страны Прибалтики заявили о планах создать новый железный занавес, возведя на границах с Россией и Белоруссией так называемый «Восточный щит». Таким образом страны Восточной Европы намереваются «защитить себя» от якобы исходящих от России гибридных угроз. В рамках проекта «Восточный щит» планируется строительство бункеров и противотанковых заграждений, а также создание минных полей и средств электронной защиты по единому образцу.