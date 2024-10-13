Москва, 13 октября, 2024, 13:25 — ИА Регнум. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя позицию «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что страны НАТО поиздеваются над Украиной и лет через 10 «выбросят на помойку».

ИА Регнум

«Члены альянса подвергнут инвалидизированную, беспомощную Украину длительному извращённому насилию, издевательствам с элементами некрофилии, а затем, лет эдак через десять, выбросят разложившийся труп наскучившей девки на помойку», — написал он в своём Telegram-канале.

В ироничной форме Медведев прокомментировал и другие политические события минувшей недели. Так, он предложил премьеру Великобритании Киру Стармеру дополнить его слова о том, что Storm Shadow не помогут Киеву.

«Надо было добавить: «Эту войну вам вообще не выиграть, поскольку никакой Украины нет. Ваша страна 404 — фантом!» — написал зампред Совбеза.

Также он прокомментировал заявления президента США Джо Байдена, который, как сообщали СМИ, призвал иранское правительство «прекратить строить заговоры» против бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден пообещал, что Вашингтон сочтёт любую инициированную Ираном попытку покушения на Трампа актом войны. Как отметил Медведев, «прямо на голове шапка горит».

Как передавало ИА Регнум, Зеленский ранее заявлял, что киевский режим намерен доработать свой «план» и согласовать с западными союзниками, а затем опубликовать. 9 октября на саммите Украина — Юго-Восточная Европа глава киевского режима раскрыл первый пункт плана. По его мнению, приглашение Украины в НАТО и будущее членство были бы реальными шагами к миру.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял российский лидер.