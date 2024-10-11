Вильнюс, 11 октября, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Польша «незамедлительно» подвергнет атаке Санкт-Петербург, а также стратегические объекты РФ, если российские войска перейдут границу Литвы. Об этом на конференции Defending Baltics в Вильнюсе заявил начальник генштаба Польши Раймунд Анджейчак, слова которого приводит немецкое издание Bild.

Global Look Press/Marek Antoni Iwanczuk

По его мнению, когда Россия победит в спецоперации на Украине, она якобы нападёт на Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

«Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападём непосредственно на Санкт-Петербург», — сказал военный.

Вместе с этим Анджейчак заявил, что для потенциального нанесения ударов по России Польша закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.

«Мы должны быть в состоянии нанести ответный удар немедленно сами, не дожидаясь решения в некоторых столицах НАТО о том, следует ли задействовать статью пять», — поддержал польского военного командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас.

Как передавало ИА Регнум, Москва неоднократно заявляла, что Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для Запада, ни для Европы. Так, президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении страны на Европу, отметив, что подобные заявления служат лишь оправданием гонки вооружений.

Как подчёркивал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Россия не собирается нападать ни на одну из стран НАТО, но готова ответить в случае, если будет зафиксирована попытка посягательства на территориальную целостность РФ.

В мае премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны намерены потратить 10 млрд злотых ($2,5 млрд) на проекты по усилению безопасности восточных границ. Он уточнил, что речь идёт о строительстве фортификационных укреплений, а также о модернизации уже имеющихся элементов безопасности на 400-километровом участке границы с Россией и Белоруссией.

По его словам, такие меры послужат для того, чтобы отодвинуть конфликт от польских рубежей. Туск добавил, что национальный план по комплексному усилению восточной границы Польши будет носить название «Восточный щит».