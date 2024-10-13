Москва, 13 октября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Основанием для включения музыкального критика Артемия Троицкого в реестр иностранных агентов стали его антироссийские высказывания, призывы к убийству российских политиков и оказываемое на Троицкого иностранное влияние, сообщило 13 октября «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Александр Демьянчук/ТАСС Артемий Троицкий

Ранее Троцкий обжаловал решение Минюста о признании его иноагентом в Московском городском суде, однако суд жалобу отклонил. Это решение адвокаты иноагента оспаривают в кассационной инстанции.

Иностранное влияние на Троицкого выражается в получении поддержки от иностранного источника, сказано в судебных материалах. Иноагент неоднократно оскорблял российские власти, призывал к убийству российских политиков и распространял ложные сведения о ходе проведения специальной военной операции, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, Министерство юстиции включило Троицкого в реестр иностранных агентов в январе 2023 года.

Ранее сообщалось, что основанием для включения в реестр иноагентов журналистки и писательницы Линор Горалик стал осуществляемый ею перевод средств в поддержку Украины. Горалик была внесена в список иностранных агентов в августе 2023 года.

Комик Руслан Белый был включён в реестр иноагентов в том числе в связи с получением им иностранного финансирования из ряда стран ЕС и СНГ, сообщали ранее СМИ со ссылкой на материалы административного производства. Только в период с марта по апрель 2023 года Белый получал деньги от неустановленных лиц из 26 стран, среди которых — Германия, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Британия, Франция и Эстония, отмечалось в сообщениях.