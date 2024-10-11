* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 11 октября, 2024, 10:42 — ИА Регнум. Минюст включил журналистку и писательницу Линор Горалик (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) в реестр иноагентов в том числе из-за того, что она переводила средства в поддержку Украины, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

РИА Новости/Кирилл Каллиников Линор Горалик (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом)

В них говорится, в частности, что писательница, являясь волонтером проекта «Волонтер-68», собирала средства в поддержку Украины, продавая вещи в своей «Странной лавочке Mazeze» в Тель-Авиве. Это подтверждается многочисленными публикациями Горалик в её Telegram-канале «На словах», отмечается в документах.

Минюст включил Линор Горалик в реестр иноагентов 18 августа 2023 года. Ведомство указало в мотивировке решения, что писательница выступала против спецоперации, поддерживала Украину и ВСУ, распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, а также пропагандировала однополые отношения.