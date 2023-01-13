* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 13 января, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Министерство юстиции России 13 января признало иностранными агентами актёра Артура Смольянинова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и журналиста Артемия Троицкого (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также ещё три физических лица и одно юридическое.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

По данным ведомства, иностранную поддержку получают также бежавший в Италию бывший священник Сергей Кирсанов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), юрист Анатолий Фурсов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), бывший сотрудник блогера Алексея Навального Сергей Ухов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), украинский журналист Александр Шелест (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и ООО «ТЕНЕС» (юридическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), которое ранее учредил бежавший в Германию журналист Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у граждан РФ, которые оскорбляют Россию и поддерживают нацистов и убийц.