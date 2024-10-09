* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 октября, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Российский комик Руслан Белый (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был внесён в реестр иноагентов в том числе в связи с получением иностранного финансирования (из стран ЕС и СНГ). Об этом говорится в материалах административного дела.

Кадр из выступления Руслан Белый

По данным Росфинмониторинга, поступившим в Минюст России, Белый за период с марта по апрель 2023 года получал деньги от неустановленных лиц из Австрии, Азербайджана, Армении, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Британии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции и Эстонии, написало «РИА Новости».

При этом общая сумма полученных комиком средств не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Таганский суд Москвы в апреле 2024 года оштрафовал Руслана Белого на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах. Наказание последовало после того, как он не указал статус иноагента в одной из своих публикаций в сентябре 2023 года.

В сентябре 2023 года покинувшего Россию Белого внесли в реестр иностранных агентов за распространение материалов других иноагентов и формирование негативного образа армии России. Он обжаловал решение в Замоскворецком суде, но получил отказ в удовлетворении иска.

В настоящее время он проживает в Испании.

В январе 2024 года православный активист Александр Морозов подал иск в отношении Белого. По его мнению, комик пропагандирует асоциальное поведение и оскорбляет русскоязычных людей. В заявлении истец отметил, что обратился в суд из-за видео с концертами комика на его YouTube-канале и на странице в соцсети VK, где Белый нецензурно выражался.