Вашингтон, 10 октября, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что телеканал CBS должен быть лишен лицензии на вещание из-за того, что в программе «60 минут» было показано отредактированное интервью с его соперницей от Демократической партии Камалой Харрис.

Global Look Press

Соответствующие публикации появились на его странице в соцсети Truth Social.

«Колоссальная махинация с поддельными новостями от CBS и «60 минут». Её настоящие ответы были бредовыми или глупыми, поэтому они заменили их на другие ответы, пытаясь спасти её или хотя бы представить в лучшем свете», — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

По его словам, действия сотрудников канала — обман, который абсолютно незаконен. Кандидат в президенты назвал произошедшее беспрецедентным скандалом. Ранее Трамп заявил, что продюсеры телеканала отредактировали перед выходом в эфир интервью с кандидатом на пост президента Камалой Харрис.

ИА Регнум писало, что Трамп отказался от нового раунда дебатов с Харрис, назвав его бессмысленным. По его словам, голосование уже началось, и дебаты не изменят его итогов.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.