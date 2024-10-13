Москва, 13 октября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Ядерные учения НАТО призваны продемонстрировать России, что даже в условиях готовящихся изменений в её ядерной доктрине, США и страны альянса готовы к ограниченной ядерной войне в Европе. Такое заявление сделал «РИА Новости» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

ИА Регнум Марке Рютте, НАТО

Ежегодные ядерные учения стран альянса Steadfast noon начнутся 14 октября и пройдут в Великобритании, в Северном море, Бельгии и Нидерландах.

«НАТО и США посылают сигнал, что они готовы к ограниченной ядерной войне в Европе даже в условиях, когда Россия декларирует новые критерии, по которым может ответить ядерным ударом на агрессию. Поэтому НАТО «подняло перчатку» и демонстрирует, что оно готово к ответу», — сказал Коротченко.

По мнению аналитика, новый генсек НАТО Марк Рютте — это генсек для ограниченной ядерной войны в Европе. Европейцы в данном случае выступают абсолютными заложниками политики США, добавил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, учения НАТО, связанные с применением ядерного оружия, направлены на подготовку к ограниченной ядерной войне в Европе, заявил ранее Игорь Коротченко. Эксперт пояснил, что в рамках учений будут отрабатываться задачи по нанесению ударов по объектам в России вдоль всей границы с НАТО.

25 сентября президент Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину России. Обновлённая редакция предполагает, что агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.

Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы её противники не питали иллюзий насчёт готовности Москвы обеспечить безопасность страны всеми имеющимися средствами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.